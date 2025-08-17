Sivas’ta Takla Atan Araçta Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Sivas’ta kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Sivas-Kayseri Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinden şehir merkezi istikametine doğru giden İhsan Tuna yönetimindeki 60 AD 490 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Kazanın sonucunda sürücü İhsan Tuna ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Efe yaralandı. Yaralı sürücü İhsan Tuna, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Efe’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi; kendisi Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı. Kaza nedenleri ve olayın gelişimi ile ilgili çalışmalar sürüyor.