Sivas’ta Takla Atan Araçta Yaralılar

KAZA BİLGİLERİ VE YARALILAR

Sivas’ın Suşehri ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında yoldan çıkıp takla atan araçta 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. F.T (30) yönetimindeki 34 LP 0584 plakalı otomobil, Akçaağıl köyü geçişinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği için yoldan çıkarak takla attı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan kişiler arasında sürücü F.T ile birlikte M.T (59), S.D (28), Z.D (47) ve F.D (15) yer alıyor. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili gerekli incelemeler hala devam ediyor.

Kaymakam Türker Düğüne Katıldı, Tebrik Etti

Çay ilçesinin Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Vakıf Müdürü Mustafa Akman'ın düğününde yer alarak mutluluk temennilerinde bulundu.
Olay, Dün Akşam Pastanede Gerçekleşti

Antalya'da bir tartışma sırasında, bir pastacı başkanı eski nişanlısına ateş açarken, araya giren bir kadını da vurdu. Olay sonrası aranan kişi, aracında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

