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Sivas’ta Tarihi Eserler Ele Geçirildi

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda tarihi eser kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürüttü.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İl merkezindeki çalışmalarda, ekipler tarihi eser olarak değerlendirilen objeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” çerçevesinde yasal işlemler başlatıldı. Operasyonun amacı, tarihi eser kaçakçılığını önleyerek, bu değerli varlıkların korunmasını sağlamak.

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