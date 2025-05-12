Sivas’ta Tartışma, Baltalı Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE KİŞİLER

Sivas’ta iki şahıs arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu 70 yaşındaki bir adam, boynundan baltayla vurularak ağır yaralandı. Olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi’ndeki Binektaşı mezrasında gerçekleşti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesiyle Y.D., elindeki baltayı Enver Yaman’ın boyun kısmına vurdu. Olay sonrasında, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE ŞÜPHELİ HAKKINDA

Ağır yaralanan Enver Yaman, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Y.D. gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.