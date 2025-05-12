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Sivas’ta Tartışma Sebebiyle Adam Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta yaşanan bir tartışmanın ardından 70 yaşındaki bir adam, boynundan baltayla yaralanarak hayatını kaybetti. Olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Yaman ile 44 yaşındaki Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebep nedeniyle sözlü bir tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN SONUCU

Tartışmanın alevlenmesi ile birlikte Y.D., elindeki baltayı kullanarak Enver Yaman’ın boyun kısmına vurdu. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Yaman, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Y.D. gözaltına alındı. Olayın detayları ve sebepleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu durum, toplumda şiddet olaylarının önlenmesi gereken bir konu olarak gündeme geliyor.

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