Haberler

Sivas’ta THM Konseri Gerçekleşti

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLENDİ

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği (THM) korosu, “Yörelerimizin Sesi” başlıklı bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde, şef Ömer Korçum liderliğinde yapılan konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait türküler seslendirdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Konsere katılım gösteren vatandaşlar, seslendirilen türkülere coşkuyla eşlik etti. Etkinlik, Türk halk müziğinin zenginliğini ve çeşitliliğini bir araya getirerek büyük bir birliktelik oluşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

DEVA Partisi Üçüncü Yolu Sunuyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Türkiye'nin siyasi gidişatını eleştirerek, partilerinin bağımsız bir iktidar alternatifi sunduğunu ifade etti.
Haberler

Gıda İsrafının Önlenmesi Hedefleniyor

Gıda İsrafını Önleme Programı’nın yöneticisi, turuncu bayrak uygulaması sayesinde gıda israfının %40 azaldığını ve 2025 hedefinin bu oranı %70'e çıkarmak olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.