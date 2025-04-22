Sivas’ta THM Konseri Gerçekleşti

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLENDİ

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği (THM) korosu, “Yörelerimizin Sesi” başlıklı bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde, şef Ömer Korçum liderliğinde yapılan konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait türküler seslendirdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Konsere katılım gösteren vatandaşlar, seslendirilen türkülere coşkuyla eşlik etti. Etkinlik, Türk halk müziğinin zenginliğini ve çeşitliliğini bir araya getirerek büyük bir birliktelik oluşturdu.