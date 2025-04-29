Sivas’ta TIR Yükseklikten Uçuruma Düştü

OLAYIN GECİŞİ VE ETKİLERİ

Sivas’ın Gürün ilçesinde Suçatı mevkiinde yaşanan kaza, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Olay, Malatya istikametinden Kayseri’ye doğru yola çıkan E.U. idaresindeki Mercedes marka TIR’ın virajda kontrolünü kaybetmesiyle başladı.

YÜKSEKTEN DÜŞME VE İHBAR

TIR, virajdan çıkmanın ardından karşı şeride geçerek yaklaşık 70 metrelik bir uçurumdan düşmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

ŞANSLI SONUÇ

Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan sürücü, Gürün Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.