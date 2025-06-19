Sivas’ta Tören Düzenlendi, Kırbıyık Anıldı

SİVAS’TA DOKTORUN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sivas’ta beyin tümörü nedeniyle hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden dahiliye uzmanı doktor Orhan Kırbıyık için bir tören gerçekleştirildi. Uzun zamandır tedavi alan ve son ameliyatından sonra görevde olduğu hastanede vefat eden 46 yaşındaki Kırbıyık’ın cenazesi, Numune Hastanesi Başhekimliği önüne getirildi. Tören sırasında Kırbıyık’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü ve fotoğrafı konuldu.

KIRBIYIK’IN AİLESİ VE SEHAT ÇALIŞANLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törende, iki çocuk babası Kırbıyık’ın ailesi ile sağlık çalışanları dayanamadıkları gözyaşları döktü. Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, “Bir meslektaş değil, bir kardeş kaybetmenin acısını yaşıyoruz” dedi. Sevecen, insancıl ve çalışkan bir doktor olduklarını vurgulayan Fidan, Kırbıyık’ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Törene, Kırbıyık’ın ailesinin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Gökgöz ve birçok sağlık çalışanı katıldı. Kırbıyık’ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verilecek.