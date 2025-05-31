Sivas’ta Trafik Denetimi Yapıldı

DENETİM AĞIRLIĞI ARTIRILDI

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte trafik ekipleri denetimlerine daha fazla önem veriyor. Kayseri-Sivas kara yolunun sanayi girişinde yapılan bu uygulamalarda, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri trafik kurallarının önemine karşı uyarıyor.

BİLGİLENDİRİCİ MALZEMELER DAĞITILDI

Denetim esnasında sürücülere ve yolculara trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. Bu uygulama, bayram döneminde yolların daha güvenli hale gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan ekipler, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.