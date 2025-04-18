Sivas’ta Trafik Kazasında 4 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALANANLAR

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde Ş.K’nin (52) kullandığı 58 TP 841 plakalı otomobile, A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı otomobilin arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. yönetimindeki otomobil refüje çıkma durumu yaşadı.

KAZA SONRASI GÖREVLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İki otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ancak Ş.K’nin aracında bulunan M.K, G.Y, S.K ve İ.Y. yaralandı. Yaralılarla ilgili ilk müdahale olay yerinde yapıldı; tedavi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.