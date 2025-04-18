Haberler

Sivas’ta Trafik Kazasında 4 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALANANLAR

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde Ş.K’nin (52) kullandığı 58 TP 841 plakalı otomobile, A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı otomobilin arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. yönetimindeki otomobil refüje çıkma durumu yaşadı.

KAZA SONRASI GÖREVLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İki otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ancak Ş.K’nin aracında bulunan M.K, G.Y, S.K ve İ.Y. yaralandı. Yaralılarla ilgili ilk müdahale olay yerinde yapıldı; tedavi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Narkokapan Ankara Operasyonunda 635 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan Ankara operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 635'e ulaştığını duyurdu. Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kaydedildi.
Haberler

Yukatel Merkezefendi, Anadolu Efes’i yendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında Anadolu Efes'i 100-97 yenerek 9. galibiyetini aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.