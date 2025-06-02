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Sivas’ta Traktör Altında İki Kişi Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR DEVRİLDİ

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir traktör devrildi ve altında kalan çift yaşamını yitirdi. Erence köyünde yaşayan S.Y. ve eşi N.Y, dün sabah saatlerinde kendilerine ait plakası bilinmeyen traktörle odun toplamaya gitmişti.

CEMAAT DURUMU BİLDİRDİ

Çiftin köye geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Yapılan aramalarda, yaşlı çiftin traktörünün Kayın Deresi’nde devrilmiş olduğu tespit edildi.

OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Traktörün altında kalan çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından cenazeler otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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