Sivas’ta Traktör Kazası, İki Kişi Öldü

KAZA AYRINTILARI

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, buğday yüklü traktör devrildi. Kazada Celil Alnıaçık (59) ve ağabeyi Bedir Alnıaçık (74) hayatlarını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Sivas-Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi’nde, Yıldızeli ilçesi yönünde gerçekleşti. Celil Alnıaçık’ın kullandığı buğday yüklü traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, traktör sürücüsü Celil Alnıaçık ile yanındaki kardeşi Bedir Alnıaçık’ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Alnıaçık kardeşlerin cenazeleri, detaylı bir incelemeden sonra Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayın nedenleri araştırılıyor ve detaylı rapor hazırlanması bekleniyor. Bu tür trafik kazaları, tarım alanında çalışanların yaşamını tehdit eden önemli bir mesele olarak öne çıkıyor.