Sivas’ta Traktör Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta, kontrolsüz bir yola çıkan buğday yüklü traktör kazaya neden oldu. Kazada, traktörün römorkuna çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre bu kaza, Sivas-Ankara karayolunun 20. kilometresinde gerçekleşti.

İ.A. yönetimindeki 55 AKR 50 plakalı otomobil, Ankara yönünde seyir halindeyken Yıldız beldesi yolundan gelişi güzel yola çıkan N.T. idaresindeki plakasız traktörün buğday yüklü römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.A. ile yolcuları V.A. ve B.A. yaralandı. Çarpışmanın ardından römorkta bulunan buğdaylar yola dağıldı.

YARALILARIN DURUMU VE İNCELEMELER

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Sivas’taki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.