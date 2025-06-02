Haberler

Sivas’ta Traktör Kazasında İki Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen bir kazada, traktörün devrilmesi sonucu Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Erence köyü yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleşti. İddialara göre, odun toplamak için plakası tespit edilemeyen bir traktörle ormana giden Yılmaz çifti, köylüler tarafından aranmak üzere bölgeye gidildiğinde bulundu.

KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

Köylüler, Kayın Deresi mevkisinde devrilmiş traktörü ve yanında hareketsiz halde yatan Sefer ve Nebile Yılmaz çiftini görerek durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yönlendirilmesi sonrası Yılmaz çiftinin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin olarak bir soruşturma açıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Eyüpsultan’da Minibüste Yangın Çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

İzmir'de 3 Haziran'da çeşitli ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler Buca, Karabağlar ve Bornova gibi bölgeleri etkiliyor. Ayrıntılar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.