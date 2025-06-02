Sivas’ta Traktör Kazasında İki Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen bir kazada, traktörün devrilmesi sonucu Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Erence köyü yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleşti. İddialara göre, odun toplamak için plakası tespit edilemeyen bir traktörle ormana giden Yılmaz çifti, köylüler tarafından aranmak üzere bölgeye gidildiğinde bulundu.

KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

Köylüler, Kayın Deresi mevkisinde devrilmiş traktörü ve yanında hareketsiz halde yatan Sefer ve Nebile Yılmaz çiftini görerek durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yönlendirilmesi sonrası Yılmaz çiftinin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin olarak bir soruşturma açıldığı bildirildi.