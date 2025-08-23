Sivas’ta Traktör Ve Otomobil Çarpıştı

3 KİŞİ YARALANDI

Sivas’ta buğday yüklü traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, saat 09.30 civarında Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki Sıcak Çermik Kaplıcası yakınında meydana geldi. Sivas’tan Ankara’ya seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 55 AKR 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan N.T. tarafından kullanılan buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ile yanında bulunan V.A. ve B.A.’nın sağlık durumları iyi olarak bildirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Traktör sürücüsü N.T. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.