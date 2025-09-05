Sivas’ta Umutcan ve Melisa Şimşek öldürüldü. Aile, katil için idam talep ediyor. Duruşma 1 Ekim’e ertelendi. Mahkeme, tanıkları dinlemeye devam ediyor. Anne, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Cani, daha önce yakalandı

SIVAS’TA CİNAYET DAVASINA BAŞLADI

Sivas’ta, bağlanıp boğazları kesilerek öldürülen Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek kardeşlerin cinayetinin zanlısı Hüseyin Sönmez’in yargılanmasına başlanıldı. Anne Aşyegül Şimşek, katil için idam cezası talep etti. Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen ilk duruşmada Şimşek ailesinin avukatı, aile üyeleri ve tanıklar yer aldı. Ölen gençlerin annesi Ayşegül Şimşek, duruşmaya çocuklarının fotoğrafının bulunduğu tişörtle katıldı.

CİNAYET ZANLISI DURUŞMAYA KATILMADI

Hüseyin Sönmez, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor, ancak Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği için duruşmaya katılmadı. Sönmez hakkında, Melisa Şimşek’e yönelik “çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme”, Umutcan Şimşek’e karşı ise “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanığın avukatı duruşmada sessiz kaldı. Anne Aşyegül Şimşek, çocuklarının katili için idam talep ederken, “Bu adamın bu işi tek başına yaptığını düşünmüyorum” dedi.

MARTTAKİ İDDİALAR VE TANIK BEYANLARI

Duruşmada, yıllardır kendisinden haber alınamayan eşi Uğur Şimşek’in de dinlenmesini isteyen Aşyegül Şimşek, “Katilin ve onun arkasında kim varsa hepsi bulunmalı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mağdur tarafın avukatı, cinayet zanlısı ile ölen çocukların babası Uğur Şimşek arasında, geçmişte 500 bin liralık bir çek ihtilafı nedeniyle davanın incelenmesini talep etti. Duruşma, Uğur Şimşek’in kardeşlerinin dinlenmesi ve istenilen dosyanın incelenmesi için 1 Ekim’e ertelendi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşulardan biri, 21.35 sularında bağrışma sesleri duyduklarını, kızın “yapma, yapma” diye bağırarak kapıyı yumrukladığını ancak korktukları için kapıya çıkamadıklarını belirtti. Duruşma çıkışında açıklama yapan anne Şimşek, “Adalet yerini bulsun diye istedik. Sanık zaten duruşmaya gelmedi. Kaçıyor mu tam ne olduğunu anlamadım. Duruşmada adalet istedim, bu adam için idam istedim” ifadelerini kullandı. Olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti. Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek ölü bulundu. Melisa’nın öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlendi. Olaydan sonra Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz takip sonucu, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez, 24 saat içinde Ankara’da yakalandı.