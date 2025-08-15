Sivas’ta Üretilen Vagonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Destekliyor

VAGONLARIN TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas’ta üretilen yerli ve milli vagonların ilki, Altay Tankı da dahil olmak üzere 78 farklı türdeki UAIS tipi askeri araçları taşıyacak şekilde düzenlenen bir törenle TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye teslim edildi. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’ye yönelik yapılan her ambargonun ve baskının yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki tank ve zırhlı araçların demiryolu ile hızlı ve güvenli taşınmasını sağlayacak vagonların üretimi Sivas’ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından sürdürülmektedir. Teslim edilen ilk 50 vagon için düzenlenen etkinliğe ayrıca 240 yeni personelin de işe alındığı bilgisi verildi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN VURGULU AÇIKLAMALAR

Törende konuşan Uraloğlu, Türkiye’nin geçmişteki ambargo ve dışa bağımlılık süreçlerine değinerek, “Türkiye, geçmişte ambargolar ve dışa bağımlılığın ağır bedellerini ödemiş bir ülkedir. Ama hamdolsun her ambargo, her baskı ve haksızlık bize yeni bir kapı araladı.” dedi. Uraloğlu, Türkiye’nin bugün dünyada savunma sanayi ürünleri ile önemli bir konumda olduğunu ve yerli üretimle birlikte birçok alanda büyük hayat damgası vurulduğunu belirtti.

DEMİRYOLU AĞI GELİŞİYOR

Uraloğlu, demiryolu ağının 13.919 kilometreye ulaştığını ve bu alanda 2002 yılından itibaren yapılan çalışmalara dikkat çekti. Türkiye’nin yüksek hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa’da 6., dünya genelinde ise 8. sırada olduğunu ekleyen Uraloğlu, yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine de vurgu yaptı. Tedarik edilen vagonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki askeri araçların taşınmasında önemli bir rol oynayacak.

TESLİM EDİLEN VAGONLARIN ÖZELLİKLERİ

Vagonların, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78’ini taşıyabilecek şekilde üretildiğini açıklayan Uraloğlu, “Bu vagonlar, yüzde 95 yerlilik oranıyla, Türk mühendislerinin emeğiyle hazırlandı. 22 ton dara ağırlığında, 68 ton yük kapasitesine sahip ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.” dedi. Uraloğlu ayrıca vagonların Avrupa demiryollarında da kullanılması için gerekli standartlara sahip olduğunu belirtti.

ÇAMLIBEL TUNELİ İHALESİ VE YOL YATIRIMLARI

Uraloğlu, Sivas ile Tokat arasındaki Çamlıbel geçidinde yapılması planlanan tünel için ihale tarihi olarak 23 Eylül’ü müjdeledi. Ayrıca, Sivas Kuzey Çevreyolu’nun yatırım programına alınacağı da kaydedildi. 2025’te 50 adet, 2026’da ise 50 adet daha vagon üretimi yapılması planlanıyor. Üretim aşamasında, Sivas’ta yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilen bu vagonlar, Türkiye’nin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine katkı sağlayacak.