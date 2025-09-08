Sivas’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İÇERİKTE BULUNAN OPERASYON DETAYLARI

Sivas’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliği, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda narkotik suçlarla mücadele eden operasyona imza attı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE SUÇLAMALAR

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 5 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, bir ruhsatsız tabanca, iki adet ecstasy hap ve bir kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu ile 191. maddesi uyarınca ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma’ suçlarıyla birlikte 2313 sayılı kanun kapsamında ‘uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından adli işlemler başlatıldı.