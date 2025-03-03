Sivas’ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Sivas’ta uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sivas polisi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı ve bu operasyon kapsamında 3 şahıs yakalandı. Bu şahıslar, adli mercilerce tutuklandı.

YAKALAMALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyona geçildi. Operasyonda, 3 şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken, diğer 3 şüpheli İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Gerçekleştirilen uygulamada; toplam 117,07 gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu hap, 36 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 ecstasy hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

TOPLAM TUTUKLAMA SAYISI

Operasyon sırasında yakalanan 6 şüpheliden 4’ü, yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı. Böylece aynı dosya kapsamında toplamda 7 kişi tutuklanmış oldu.