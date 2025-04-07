Sivas’ta Yaban Keçileri Ustaca Tırmandı

DAĞLARDAKİ USTA TIRMANICILAR

Sivas’ta yaban keçilerinin güçlü rüzgara rağmen gösterdikleri becerikli tırmanışlar gözleri kamaştırıyor. Son dönemlerde doğada popülasyonlarının arttığı bildirilen bu yaban keçileri, özellikle Sivas ve çevresindeki alanlarda daha sık gözlemleniyor.

KUZEY KESİMDEKİ GÖRÜNTÜLER

Sivas’ın kuzey tarafında kaydedilen görüntülerdeki sekiz yaban keçisi, güçlü rüzgara aldırmadan dik yamaçlarda ustalıklı bir şekilde tırmanıyor. Karayoluna oldukça yakın bir noktada elde edilen bu görüntüler, yaban hayatı belgesellerini aratmayacak kadar etkileyici bir manzara sunuyor.