Haberler

Sivas’ta Yaban Keçileri Ustaca Tırmandı

DAĞLARDAKİ USTA TIRMANICILAR

Sivas’ta yaban keçilerinin güçlü rüzgara rağmen gösterdikleri becerikli tırmanışlar gözleri kamaştırıyor. Son dönemlerde doğada popülasyonlarının arttığı bildirilen bu yaban keçileri, özellikle Sivas ve çevresindeki alanlarda daha sık gözlemleniyor.

KUZEY KESİMDEKİ GÖRÜNTÜLER

Sivas’ın kuzey tarafında kaydedilen görüntülerdeki sekiz yaban keçisi, güçlü rüzgara aldırmadan dik yamaçlarda ustalıklı bir şekilde tırmanıyor. Karayoluna oldukça yakın bir noktada elde edilen bu görüntüler, yaban hayatı belgesellerini aratmayacak kadar etkileyici bir manzara sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tırla Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

Çerkezköy'de tır ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de medyaya yansıdı.
Haberler

Galatasaray, Muslera Yerine Kaleciler Arıyor

Galatasaray, sezon bitiminde Fernando Muslera ile yolları ayırmayı düşünüyor ve Uğurcan Çakır ile Berke Özer’i kaleci adayları olarak değerlendiriyor. Alisson Becker de listede.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.