Sivas’ta Yangın, 4 Traktör Yok Oldu

YANGIN SONUCU TRAKTÖR VE RÖMORKLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sivas’ın merkeze bağlı İnceağa köyünde samanların yanmasıyla meydana gelen yangın, önemli hasarlara sebep oldu. Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait çiftlikteki saman balyalarında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

Kısa Sürede Büyüyen Alevler

Yangın hızla büyüyerek, Polat kardeşlere ait 4 traktör ve 5 römorka sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonunda 4 traktör ile 5 römork kullanılamaz hale geldi ve çiftlikteki saman balyaları tamamen kül oldu.

