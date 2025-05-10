Sivas’ta Yangın Çıkan Minibüs Yandı

SİVAS’TA YANGINLI MINIBÜS OLAYI

Sivas’ta meydana gelen bir olayda yangın çıkan minibüs, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Havalimanı yönüne yolcu taşıyan 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç içindeki yolcular, hemen inerek canlarını kurtardı. Yangın sonrası itfaiyeden yardım istendi. Ancak itfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.