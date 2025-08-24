Haberler

Sivas’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Sivas’ta bir otluk alanda meydana gelen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yer alan bir kulübe zarar gördü. Edinilen bilgilere göre yangın, Kızılırmak Mahallesi’nin İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan boş arazide ortaya çıktı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeyi tercih etti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Yapılan ihbar sonrası, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bu yangında, bir kulübe zarar geldiği doğrulandı.

