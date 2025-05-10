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Sivas’ta Yangın Minibüsü Kullanılamaz Hale Getirdi

YANGIN SEBEBİ BELİRSİZ

Sivas’ta hareket halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüs, Nuri Demirağ Havalimanı yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YOLCULAR GÜVENLİKLE TAHLİYE EDİLDİ

Araçtaki alevleri fark eden sürücü, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi yaklaşık yarım saat sürdü ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

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