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Sivas’ta Yerel Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

ŞIDDETİ ARTAN YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Sivas ve çevresinde yerel olarak güçlü sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üç saatlik bir zaman diliminde Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı belirtiliyor.

OLUMSUZ LAVUKİTLERİNE DİKKAT

Bu süreçte yerel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında ortaya çıkabilecek güçlü rüzgar gibi olumsuz durumların oluşabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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