Sivas’ta Yeşilay Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Sivas’ta bulunan Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bir etkinlik organize ediyor. Etkinlik, Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikte, Yeşilay gönüllüleri tarafından bir stant açılıyor.

SPORTİF FAALİYETLER

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için Yeşilay gönüllüleri tarafından çeşitli sportif etkinlikler düzenleniyor. Gönüllüler, ayrıca yüz boyama etkinliği de yaparak çocuklarla oyunlar oynuyor. Bu aktiviteler sayesinde çocuklar keyifli zaman geçiriyor.