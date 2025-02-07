Sivas’ta Yetişen Mühendisler Hava Araçları Tasarlıyor

HAVACILIK VE UZAY SANAYİSİ İÇİN MÜHENDİSLER YETİŞİYOR

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), gelecekte Türk havacılık ve uzay sanayisinde kullanılacak hava araçlarının tasarımını gerçekleştirecek mühendisleri yetiştiriyor. Öğrenciler, eğitimlerini Ses Altı Rüzgar Tüneli’nde uygulamalı derslerle sürdürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yüksek teknolojiyle donatılan laboratuvar altyapısı ve havacılık alanındaki eğitimleriyle dikkat çekiyor. Üniversite bünyesinde kurulan aerodinamik laboratuvarında bulunan ‘Ses Altı Rüzgar Tüneli’ sayesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Gelecekte savunma sanayisinde kullanılacak uçak, helikopter, füze ve roket gibi hava araçlarının tasarımı üzerine eğitim alan mühendisler, endüstriyel alan uygulamalarına yönelik çalışmalara bu tünelde devam ediyor. Bilgisayar ortamında yapılan tasarımların ve verilerin oluşturulmasının ardından modellenen parçalar rüzgar tünelinde ölçümlere tabi tutuluyor. Bu tünelde yapay olarak oluşturulan rüzgar hızı saniyede 30 metreye kadar ulaşabiliyor.

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİM ALIYOR

Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Çelik, öğrencilerin uygulamalı olarak rüzgâr tünellerini kullanarak bilgi birikimlerini artırdığını söylüyor: “Burada ses altı rüzgâr tünelini uçakların ve rüzgâr türbinlerinin kanat profillerinin aerodinamik analizlerini yapmak için kullanıyoruz. Saniyede yaklaşık 30 metre hızında bir rüzgâr akışımız ve 40 santimetre genişliğinde bir test alanımız mevcut. Rüzgâr tünelini akademik çalışmalarımızda, öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinde ve üniversitemizde devam eden deneyim stajı etkinliklerinde aktif olarak kullanıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin dört yıllık eğitim süreci sonunda savunma sanayii kurumlarında çalışabilmelerini sağlayacak teorik ve deneysel bilgi birikimi kazanmalarıdır. Bilgisayar destekli analiz programlarıyla kanat profillerinin aerodinamik analizlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra öğrencilerimiz, aynı şartlar altında bu profillerin deneysel analizlerini yaparak teorik bilgilerini pekiştiriyor. Bu sayede rüzgâr tünelini uygulamalı olarak kullanarak bilgi birikimlerini artırıyorlar.”

RÜZGAR TÜNELİYLE VERİMLİ UÇUŞLAR

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Aerodinamik ve İtki Laboratuvar Sorumlusu Araştırma Görevlisi Burhan Necati Kızıloğlu, rüzgâr tünelinin daha verimli uçuşların gerçekleştirilmesine olumlu katkılar sağladığını belirtiyor: “Bu cihazın adı eğitim amaçlı Ses Altı Rüzgâr Tüneli’dir. Araştırmacılar ve öğrencilerimiz test odasına yerleştirdikleri havacılık modellerinde kullanılan teknik parçaların aerodinamik testlerini gerçekleştiriyorlar. Burada araştırmacıların ve öğrencilerin temel amacı, kullandıkları modelin kaldırma kuvvetinin arttırılması ve sürükleme kuvvetinin azaltılmasıdır. Bu sayede hava aracının menzili artıyor ve daha az yakıt tüketimiyle daha uzun süre havada kalabiliyor. Bu sistem birçok üniversitede yeni yeni kullanılıyor. Ancak üniversitemizde öğrencilerimiz aerodinamik derslerinde bu aerodinamik parametreleri detaylıca kavrayıp projelerinde kullanıyorlar. Havacılık ve savunma sanayiinde bir hava taşıtı tasarlanmadan önce modelleme yapılması gerekir. Daha sonra bilgisayar destekli analiz programlarında modele ait aerodinamik veriler not alınır. Alınan sonuçların yanında model rüzgâr tünelinde test edilir. Bu sonuçlar ile tasarlanan hava araçlarının daha az yakıt tüketimiyle menzillerinin artması ve daha etkili uçuşlar gerçekleştirilmesi konusunda olumlu etkiler sağlanıyor.”