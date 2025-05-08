Sivas’ta Yıldırım Düşen Doğal Gaz Yangını

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin 20 kilometre yakınındaki Ağcabel Yaylası’nda, Ordu-Giresun doğal gaz tedarikini sağlayan boru hattında yıldırım düşmesi sebebiyle bir yangın meydana geldi. Dumanları görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yangın, 2 metrekarelik bir alanı etkiledi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangın hakkında yapılan açıklamada ise, “Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, BOTAŞ yetkilileri tarafından gazın tükenmesi sonrasında onarıma geçileceği bildirildi. Yangında meydana gelen gaz kaçağının düşük ölçekli olması, bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti yaşanmayacağı anlamına geliyor.