Sivas’ta Yıldırım Düşen Gaz Hattı Yangın

YANGIN OLAYI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafedeki Ağcabel Yaylası yakınlarında, Ordu-Giresun doğal gazını taşıyan boru hattına yıldırım düşmesi nedeniyle dün akşam saatlerinde yangın çıkıyor. İhbarın ardından, bölgeye hemen jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

BOTAŞ’TAN YANGIN AÇIKLAMASI

2 metrekarelik bir alanı etkileyen yangınla ilgili olarak çevrede güvenlik önlemleri alınıyor. Yangınla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır” ifadeleri kullanılıyor. Ayrıca, yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olduğu belirtiliyor ve bu nedenle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti beklenmiyor.