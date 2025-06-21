Sivas’ta YKS, TYT Heyecanı Yaşandı

SINAV GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Sivas’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılacak bir öğrenci, kimliğini evde unuttu. Trafik polisi, sınavın başlamasına kısa bir süre kala öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı. Kentteki YKS heyecanı sabah erken saatlerden itibaren kendini göstermeye başladı. Öğrenciler, sınava girecekleri yerlerde yoğunluk oluşturdu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de bu kapsamda büyük bir kalabalık oluştu. Adayların kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınav salonlarına alındığı gözlendi.

HIZLI MÜDAHALE

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde sınav için hazır bulunan Muhammed Mustafa Denktaş, fakülteye geldiğinde kimliğinin yanına almadığını fark etti. Sınava sadece birkaç dakika kalması nedeniyle öğrenci, Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi’nde görevli motosikletli polisten yardım istedi. Motosikletli polis, Denktaş’ı Nüfus Müdürlüğü’ne götürerek geçici kimlik belgesi çıkarttı. Daha sonra tekrar motosikletle fakülteye döndü ve sınav saatine dakikalar kala sınava yetiştirildi.

KAPILAR ZAMANINDA KAPANDI

Sınav saat 10.15’te başladı ve kapılar tam olarak saat 10.00’da kapatıldı. Bu nedenle, geç kalan bazı öğrenciler kapıların kapanması nedeniyle sınava alınmadı. Sınav günü, birçok aday ve aile için stresli bir deneyim oldu.