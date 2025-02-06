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Sivas’ta Yolcu Otobüs Kazası: 13 Yaralı

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KAZA SAATİ VE YERİ

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 00.35 sıralarında Gölova ilçesi sınırlarında, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde gerçekleşti. V.A. yönetimindeki 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra çarptı.

YARALILAR VE YARDIM EKİPLERİ

Bu kaza sonucunda otobüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi ve yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

ULAŞIMDAKİ ETKİLER

Kaza sonrası, Sivas-Erzincan karayolunda ulaşım tek şeritten, kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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