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Sivas’ta Yüksek Gerilim Hattı Koptu. D-100 Yolu Kapatıldı. Polis Ekipleri Müdahale Etti

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YÜKSEK GERİLİM HATTI KOPMASI D-100 KARAYOLUNU KAPATTI

İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı, henüz belirlenemeyen bir sebeple koptu. Kopan kabloların D-100 karayoluna düşmesi üzerine güvenlik nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak sürücülerin kopan kablolara yaklaşmasını engelledi. Amasya-Erzincan istikameti ve karşı yönde trafik durma noktasına geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yolun ulaşıma kapatılması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Vatandaşlar araçlarından inerek, ekiplerin kabloları kaldırmasını beklemek zorunda kaldı.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YOL AÇILDI

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kopan yüksek gerilim kabloları yol üzerinden kaldırıldı. Alınan tedbirlerin tamamlanmasıyla D-100 karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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