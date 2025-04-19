Sivas’ta Yürüyüşte Para Bulundu

SİVAS’TA DUYARLI VATANDAŞLAR PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Sivas’ta yürüyüş sırasında kaldırımda bulunan 6 bin 250 dolar ile 400 euro, dayı ve yeğen tarafından en yakın polis noktasına teslim edildi. Bu davranış, toplumda büyük takdir topladı. Sivaslı Yahya Kaya ve yeğeni Samet Akkuş, yürüyüşleri sırasında yerde bir miktar para buldu. Çevrede kimseyi görünce, dayı ve yeğen, buldukları parayı en yakın karakola götürmeye karar verdi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne giderek polis memurlarına buldukları parayı bildirdiler.

DOĞRU DAVRANIŞIN ÖNEMİ

Duyarlı vatandaşlar, karakol ekiplerinin gelmesini beklerken, buldukları paranın TL karşılığı yaklaşık 255 bin lira olduğunu belirttiler. Parayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası civarında bulduklarını ifade eden Samet Akkuş, “Saat 15.30 sıralarında, iş çıkışı sırasında kaldırımda toplu halde para bulduk. Parayı aklımıza hiçbir kötü düşünce getirmeden en yakın karakola götürmeye karar verdik. Bu bir insanlık vazifesidir. Belki bu para birinin hastası içindir, belki ihtiyacı olan birisindir. Ne olursa olsun, biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” sözlerini kullandı.

İNSANLIK GÖREVİ

Akkuş, buldukları paranın miktarını belirttikten sonra, “Eğer sahiplerine ulaşacaklarsa, bu bizi mutlu eder. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Kalbimiz çok rahat, çok mutluyuz” diyerek duygularını ifade etti. Dayı Yahya Kaya ise, “Taziye evine gidecektik, yeğenim işten çıkacaktı ve yürüyüş sırasında yerde toplu şekilde para buldum. Bu paranın bir ihtiyaç sahibine ait olabileceğini düşündüm ve en yakın karakola getirdim. İnşallah sahibini bulur” dedi.

BU DAVRANIŞ DİĞERLERİNE ÖRNEK OLSUN

Kaya, ayrıca buldukları paralarda bir telefon numarasının olmadığını ve bu yüzden doğrudan sahiplerine ulaşamadıklarını vurgulayarak, “Polis arkadaşlara teslim ettik, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” şeklinde konuştu. Bu davranış, başkalarını da örnek alması gereken bir durum olarak değerlendiriliyor.