Haberler

Sivas’ta Zafer Yürüyüşü Düzenlendi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YÜRÜYÜŞÜ KUTLANDI

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. Psikolojik bir birliktelik ve coşku yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe askerler de katılarak, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazanmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın anısına yapılan yürüyüş, Sivas’taki tarihi tren garı önünden başladı.

YÜRÜYÜŞE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Yürüyüşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın gibi üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir katılımcı grubu eşlik etti. Askeri personel, sporcular ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla dolu bir coşkuyla İnönü Bulvarını takip ederek tarihi Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

SLOGANLARLA COŞKU YARATTILAR

Yürüyüş süresince katılımcı askerler, Türk bayrakları açarak ‘Vatan sana canım feda’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ve ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarını haykırdı. Atlı sporcuların da katkı sunduğu bu anlamlı etkinlik, yürüyüş sonunda İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Vatandaşlar, yürüyüş boyunca askerlerle yakın temasta bulunarak desteklerini gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da 78 Kg Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da bir balıkçı, Yeşilırmak Nehri'nde 2,20 metre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakaladı. Balığı tutmak için 2 saat çaba harcadı.
Haberler

Kilis Ve Kahramanmaraş’ta Resepsiyon Düzenlendi

Kilis ve Kahramanmaraş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte zaferin önemi vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.