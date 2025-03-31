Sivas’taki Gizemli Kayalar Merak Ediliyor

DEVASA KAYALAR KÖYLÜLERİN MERAK KONUSU OLDU

Sivas’ta, bozkırın içindeki sıra dışı kayalar, bölge halkının ilgi odağı haline geldi. Devasa yapılarıyla dikkat çeken bu kayaların kökeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Dron ile havadan görüntülenen bu ilginç yapılar, Sivas’ın Kangal ilçesinin 20 kilometre uzağında yer alan Sarıpınar köyü sınırlarında yer alıyor.

KAYALARIN ESRARENGİZ HİKAYESİ

Bozkırın ortasında sıradışı bir görünüme sahip olan bu kayaların nasıl meydana geldiği, köylüler arasında merak konusu oldu. Yüksekliği 5 metreyi aşan kayaların çapı ise 2 ile 4 metre arasında değişiyor. Bu ilginç doğal yapılar, yalnızca görüntüleriyle değil; aynı zamanda aralarında dolaşan bir rivayetle de dikkat çekiyor. Bir hikaye, köyde yaşayan bir erkeğin sevdiği kız başkasıyla evlendiğinde, düğün alayı geçtiği sırada “taş olasınız” şeklinde beddua etmesi sonucunda bu taşların oluştuğunu anlatıyor. Rivayetlere göre, o günden beri düğün alayı orada taş kesilmiş.

YEREL HALK DA MERAKLI

Sarıpınar köyünde yaşayan Ayhan Yıldırım, bu kayaların yerel olarak “Ağ kaya” olarak adlandırıldığını belirtiyor. Yıldırım, “Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu düğün merasimiyle alakalı bir hikaye var. Kızı istemediği adama verince taş kesilmiş. Biz de bunun ilginç olduğunu düşünüyoruz. Neden oluştu, erozyondan mı meydana geldi? Bunları merak ediyoruz. Buranın yetkililerce incelenmesi gerekiyor. Belki burası turistik bir yer haline gelebilir ve bölgemize ekonomik katkı sağlar” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.