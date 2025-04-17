Sivas’taki Serada 10 Bin Fide Dikildi

DOMATES FİDESİ DİKİMİ YAPILDI

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki 5 bin metrekarelik seraya toplamda 10 bin adet domates fidesi dikildi. Hakan Gül’e ait olan serayı ziyaret eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi ve sera hakkında bilgiler aldı. Domates fidesi dikimi gerçekleştiren kadınlarla bir süre sohbet eden Kayaoğlu, onlarla birlikte fide dikimi de yaptı.

SERACILIĞIN POTANSİYELİ YÜKSEK

Kayaoğlu, ilçenin tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. “Bölgemizin en büyük serasının ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Bizler de bu güzel hizmeti görmek amacıyla bu alanda bulunmaktayız” diye ifade etti. Haziran ayında dikilen fidelerden ürün toplanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kayaoğlu, “Yerel yönetimler olarak seracılık faaliyetine, tarım sektörüne her konuda desteğimizi vereceğiz. Bu tesisi ilçemize kazandıran Hakan Gül’e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.