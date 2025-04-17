Haberler

Sivas’taki Serada 10 Bin Fide Dikildi

DOMATES FİDESİ DİKİMİ YAPILDI

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki 5 bin metrekarelik seraya toplamda 10 bin adet domates fidesi dikildi. Hakan Gül’e ait olan serayı ziyaret eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi ve sera hakkında bilgiler aldı. Domates fidesi dikimi gerçekleştiren kadınlarla bir süre sohbet eden Kayaoğlu, onlarla birlikte fide dikimi de yaptı.

SERACILIĞIN POTANSİYELİ YÜKSEK

Kayaoğlu, ilçenin tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. “Bölgemizin en büyük serasının ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Bizler de bu güzel hizmeti görmek amacıyla bu alanda bulunmaktayız” diye ifade etti. Haziran ayında dikilen fidelerden ürün toplanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kayaoğlu, “Yerel yönetimler olarak seracılık faaliyetine, tarım sektörüne her konuda desteğimizi vereceğiz. Bu tesisi ilçemize kazandıran Hakan Gül’e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

KAYSERİ’de Köpeklerin Saldırısında Öldü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısında 72 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Keukenhof 76’ncı Kez Ziyarete Açıldı

Hollanda'daki Keukenhof bahçesi, 76. sezonunu açarak 1,4 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Bahçe, mart-mayıs arasındaki dönemde 32 hektarlık alanda hizmet veriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.