Sivas’taki Yangın Söndürüldü, Hasar Var

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sivas’ta, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ahşap üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, fabrikanın üretim alanında çıktı ve hızlı bir şekilde büyüme gösterdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürmeyi başardı.

FABRİKADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın söndürüldü ancak fabrika içerisinde belirli bir düzeyde hasar oluştu. Olayın ardından yetkililerin araştırmaları devam ediyor.