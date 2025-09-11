Haberler

Sivas’taki Yangın Söndürüldü, Hasar Var

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sivas’ta, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ahşap üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, fabrikanın üretim alanında çıktı ve hızlı bir şekilde büyüme gösterdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürmeyi başardı.

FABRİKADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın söndürüldü ancak fabrika içerisinde belirli bir düzeyde hasar oluştu. Olayın ardından yetkililerin araştırmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.