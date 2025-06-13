Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası (STSO) Toplantı Gerçekleşti

MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım’ın yönetiminde yapıldı. STSO Başkanı Zeki Özdemir, toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak meclis üyesi olarak seçilen Yusuf Ziya Kurt’u tebrik etti.

E-İHRACAT ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

26 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan e-ihracat zirvesi hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, “Odamız ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz önemli zirveyle, üyelerimizi e-ihracatın sunduğu fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve alanında öncü firmaların katkılarıyla üyelerimiz için yol gösterici ve vizyon kazandırıcı bir program olacağına inanıyorum.” dedi.

TÜRK EXIMBANK TANITIM TOPLANTISI

Türk Eximbank tarafından sunulan kredi ve sigorta programlarının tanıtılacağı etkinlik hakkında da bilgi veren Özdemir, “19 Haziran tarihinde yapacağımız Türk Eximbank tanıtım toplantısı, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmaları ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almaları için finansman kaynaklarına erişimleri büyük önem taşıyor. Eximbank Kayseri Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanlar sayesinde, üyelerimiz doğrudan ve yerinden bilgi edinme imkanı bulacak.” diye belirtti.

Toplantıda, yeni yatırım teşvik sistemi, turizm, sanayi, Türk Eximbank kredi ve sigorta programları, e-ihracat zirvesi, Sivasspor ve Cumhuriyet’i Kuran Şehirler başlıkları üzerinde duruldu.