Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası (STSO) Toplantılar Yapıldı. Önemli Gündem Maddeleri Belirlenmiştir. Alçı, Optik, Demiryolu, Bağlantı Elemanları Desteklendi

MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım’ın başkanlığında, meslek komiteleri üyeleri ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, toplantıda gündeme dair önemli değerlendirmelerini paylaştı. Mecliste gündemde Sivasspor, e-İhracat Zirvesi, Ankara’daki temaslar ve yeni yatırım teşvik sistemi gibi konular yer aldı. Ayrıca, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu faaliyetleri meclis üyeleriyle paylaşıldı.

ANKARA TEMASLARINDAN ELDE EDİLEN İLERLEMELER

Özdemir, Ankara’daki temaslarda Sivas sanayisinin öncelikli taleplerinin iletildiğini ve bu alanda kaydedilen önemli ilerlemelerin bulunduğunu aktardı. 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımları için kredi desteği talebi, çatı GES uygulamalarındaki kota açılması ve TÜRASAŞ’ta çıraklık eğitim merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi gibi taleplerin olumlu karşılandığını vurguladı. Ayrıca Şarkışla ve Gemerek OSB’lerinin 6. Bölge teşviklerinden faydalanması ve Merkez OSB çevresindeki hazine arazilerinin sanayiye dönüştürülmesi konularının da titizlikle incelendiğini ifade etti.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Özdemir, yeni teşvik sistemi dahilinde Sivas için desteklenecek dört öncelikli sektörün belirlendiğini hatırlatarak, “Yeni teşvik sistemi kapsamında alçı, optik, demiryolu ve bağlantı elemanları üretimi desteklenecek öncelikli sektörlerimiz olacak. Alçı sektörü, optik teknolojiler, demiryolu sanayii ve bağlantı elemanları üretimi önceliğimizdir. Alçı sektörü açısından Sivas, ülke genelinde önde gelen illerimizden biri. Demirağ OSB’de büyük ölçekli bir fabrikanın kurulumu devam ediyor. Optik teknolojiler, savunma sanayindeki gelişmelerle birlikte öncelikli alanlar arasında yer aldı. Demiryolu sanayii, Cumhuriyet dönemi boyunca şehrimiz için önemli bir sektör olmuştur ve günümüzde de gelişmeler kaydediliyor. Bağlantı elemanları üretimi ise otomotiv ve makine sanayisini yakından ilgilendiriyor,” şeklinde konuştu.

