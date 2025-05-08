Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası Toplantısı Gerçekleşti. Meclis Başkanı Özdemir, Konuşmalar Yaptı. Sağlık Turizmi Yeni Projelerle Gelişiyor. Savunma Sanayi İçin İş Birlikleri Kuruluyor. Komisyon Çalışmaları Hızla İlerliyor. Cumhuriyeti Kuran Şehirler Projesi Genişliyor

MECLİS TOPLANTISI DEĞERLENDİRMESİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nı Meclis Başkanı Osman Yıldırım’ın başkanlığında, Meslek Komiteleri Üyeleri ve Meclis Üyeleriyle gerçekleştirdi. Toplantıda, gündeminde Vergi Denetimi, Mesleki Eğitim, Turizm, Sağlık Turizmi, Savunma Sanayi, Komisyon Çalışmaları ve Cumhuriyeti Kuran Şehirler konularını kapsayan önemli maddeler yer aldı.

BAŞKAN ÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

STSO Başkanı Zeki Özdemir, toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Kızılay Genel Başkan 1. Yardımcılığı görevine getirilen STSO Meclis Üyesi ve eski Meclis Başkanı Mustafa Sarılar’ı tebrik etti. Ayrıca, ESTAŞ’ın BAYKAR ile yürüttüğü projede Sivas’ı temsil etmesinin gurur verici olduğunu belirten Özdemir, “Bu tür başarılar şehrimiz için büyük bir gurur kaynağıdır,” dedi. Vergi denetimleri üzerine değerlendirmelerinde, TOBB’un çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Özdemir, “TOBB Başkanımızın da dediği gibi; Biz sanayiciler vergi denetimine karşı değiliz, aksine kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz” ifadesini kullandı. Denetimlerin daha verimli ve adil yapılması gerektiğine dikkat çekti.

MESLEKİ EĞİTİM VE TURİZM ÇALIŞMALARI

Mesleki eğitime verdikleri önemin altını çizen Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen protokoller sayesinde nitelikli iş gücü yetiştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın tanıtımı için yoğun vizyon çabalarının sürdüğünü ifade ederek, “Bu eşsiz mirası daha fazla kişinin görmesini ve tanımasını sağlamak için çalışmalarımıza hız verdik,” şeklinde konuştu. Sağlık turizmi alanındaki gelişmeleri de aktaran Özdemir, USHAŞ Genel Müdürlüğü’nün Sivas’ta sağlık turizmine yönelik kapsamlı bir proje başlattığını söyledi. Bu projenin umut verici olduğunu vurgulayan Özdemir, “Kaplıcalarımız ve ulaşım kolaylığıyla Sivas bu alanda önemli bir merkez konumundadır,” dedi.

SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞMALARI

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere dikkat çekerek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile SAHA İstanbul iş birliğinde düzenlenen “Savunma Sanayi Buluşması – Malzeme Günleri” etkinliğine katıldıklarını belirtti. Özdemir, Sivas’ın savunma sanayisi için bir aday şehir olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: “Üniversitemiz, sanayicilerimiz ve kamu kurumlarımızla bu hedef doğrultusunda birlikte hareket ediyoruz. Oda olarak her türlü desteği vermeye hazırız.” Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin cazibe merkezi haline gelmesi için çaba göstermeye devam ettiklerini dile getirdi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI VE CUMHURİYETİ KURAN ŞEHİRLER PROJESİ

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, Bankalar Caddesi’ndeki arsa üzerine inşa edilecek binanın hazırlıklarının tamamlandığını ve ilan sürecinin gelecek hafta başlayacağını belirtti. NACE kodlarıyla ilgili kurulan komisyonun da çalışmalarını hızla sürdürdüğünün altını çizdi. Özdemir, “Cumhuriyeti Kuran Şehirler” projesinde bu yıl Samsun ve Amasya’nın da dahil edildiğini, çeşitli etkinliklerle projenin ulusal düzeyde ses getirmesini hedeflediklerini aktardı.