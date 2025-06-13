Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı Yapıldı

MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım’ın liderliğinde meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 26 Haziran’da planlanan e-ihracat zirvesi aracılığıyla üyelerini dijital pazarlara yönlendirmeye çalışıyor. Başkan Zeki Özdemir, zirvenin katılımcılara değer katacağını ifade etti. Toplantıda, yeni yatırım teşvik sistemi, sanayi ve turizmdeki gelişmeler, yaklaşan e-ihracat zirvesi, Sivasspor’un durumu ve “Cumhuriyeti Kuran Şehirler” başlığı ele alındı.

VİZYON KAZANDIRICI ETKİNLİK

Toplantıda gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, “Odamız ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz bu önemli zirveyle, üyelerimizi e-ihracatın sunduğu fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve alanında öncü firmaların katkılarıyla, üyelerimiz için yol gösterici ve vizyon kazandırıcı bir program olacağına inanıyorum” dedi. Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “19 Haziran tarihinde yapacağımız tanıtım toplantısı, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmaları ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almaları için finansman kaynaklarına erişimleri büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.