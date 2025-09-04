Sivas, Türkiye Cumhuriyeti’nin Teminatıdır

SİVAS KONGRESİ’NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas’ta düzenlenen Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü töreninde, “Sivas, o gün de bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, milletimizin birlikte, hür ve bağımsız bir şekilde var olma iradesinin, inançlarımıza, değerlerimize, kültürümüze, ülkemize ve milletimize yönelen tehditlerin karşısındaki en önemli teminatlarından ve güçlerinden birisi olmuştur.” ifadelerini kullandı. Destici, 4 Eylül 1919’da başlayan ve 11 Eylül 1919’da sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla sona eren Sivas Kongresi’nin tarihimizdeki önemini vurgulayarak, Kurtuluş Savaşı’nın bu kongre ile şekillendiğini belirtti.

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN DÖNÜM NOKTASI

Destici, Sivas Kongresi’nin, yenik çıkılan Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkenin işgalden kurtarılmasında ve Cumhuriyet’le taçlandırılan Milli Mücadele’nin önemli adımlarından olduğuna dikkat çekti. Atatürk’ün, bu kongrenin önemini “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi” şeklinde aktardığını hatırlatan Destici, Sivas’ın stratejik konumunun ve bu kongrede alınan kararların, milletin bağımsızlık iradesinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

SIVAS’A OLAN GÜVEN VURGULANDI

Destici, “Kongreler dönemi bitti, cemiyetleri birleştirdik, başlıyoruz” ifadesinin Sivas’ta söylenmesinin, bu kentin jeopolitik öneminin ve halkının Milli Mücadele’ye olan desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Sivas’ın bu milletin ve ülkenin teminatı olmaya devam edeceği konusunda hiç bir kuşku taşımadığını belirten Destici, Türk milletinin bağımsızlığını tehdit eden her duruma karşı duracaklarını ifade etti. “Samsun’un, Amasya’nın, Erzurum’un, Sivas’ın da Anadolu ve Trakya’nın bütününün de aynı azim ve kararda olduğuna inanıyorum.” dedi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE KAHRAMANLAR UNUTULMADILAR

Sivas Kongresi’nin 106. yılı vesilesiyle, Destici, yalnızca Allah’a ve millete güvenip, zafer ve hürriyet kazandıran kahramanları andı. Bu kapsamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele’nin katılımcılarını rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getiren Destici, “Milli Mücadele’ye tüm varlığıyla sahip çıkan, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun kara sevdası Sivas’ımızı ve Türk milletini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.