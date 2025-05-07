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Sivas Valiliği, Olay İçin Tahkikat Başlattı

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Sivas Valiliği, bir öğrenciye aynı okulda 7 öğrencinin darp edilmesiyle ilgili olarak adli tahkikat sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, bu olayla ilgili olarak idareci ve öğretmenler hakkında da müfettişlerin görevlendirildiği bilgisi verildi. Valilik, bazı sosyal medya platformları ve basın-yayın organlarında, kentteki bir lise öğrencisinin darp edilmesine dair görüntülerin yayımlanmasının ardından açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

OLAY TARİHİ VE DETAYLAR

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde kendilerine bildirildiği ifade edildi. Açıklamada, “Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır” denildi. İlgili olayda karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Ayrıca, sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında idari soruşturma amacıyla müfettişlerin görevlendirildiği de bilgisi verildi.

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