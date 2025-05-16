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Sivas Ve Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonu

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UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA ZANLILAR GÖZALTINDA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas ve Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanıcı olan ve madde kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Eş zamanlı olarak düzenlenen bu operasyonlarda, şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda değişik miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap, iki kuru sıkı tabanca, 21 tabanca fişeği ve iki adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

TUTUKLANAN İLHAN VE SERBEST BIRAKILANLAR

Operasyonda yakalanan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. Bu süreçte şüphelilerden sekizi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, yedisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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