Sivasspor, 1 puanla ayrıldı

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Bodrum FK ile oynanan maçtan 1 puanla ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Korkmaz, “Bu lig 4-5 defa başlar. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. 2 hafta sonra daha fark göreceksiniz Sivasspor’u. Eleştirilere her zaman açığım. Yiğido gibi yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ VE REAKSİYON

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bodrum FK ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Korkmaz, önceki haftaya kıyasla kadrodaki yetersizlikten bahsetti. “Geçen hafta felaket bir senaryo yazmıştık. Geçen haftaki kadro yetersiz bir kadroydu. Bu haftaki kadro da çok yeterli değildi ama en azından kendi yerlerinde oynadılar” diyerek, ligin en hazır ve en kaliteli takımına karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI VE GELECEK

Korkmaz, “Kadromuzun yüzde 60’ını değiştirdik. Bu tür şeyler olacak. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi bir reaksiyon verdik. Hepimiz her şeyin farkındayız. Sivasspor’un sokağa atacak parası yok. Herkes tuhaf oyuncular öneriyor almayacağım onları” şeklinde konuştu. En az 2 transfer yapma hedefinde olduklarını belirten Korkmaz, “Kimse panik yapmasın. Ligde oynayacağımız en sert maçlardan biriydi bu. Büyük bir kulübüz ve büyük bir camiayız. Boş adam almaktansa derli toplu adamlar arıyoruz” dedi.