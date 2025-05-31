Sivasspor 2-0 Alanyaspor Maçı Tamamlandı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşmanın sonucu 2-0 olarak Alanyaspor’un lehine sonlandı. Maç, GAİN Park Stadyumu’nda gerçekleşti. Hakemler Kadir Sağlam, Kemal Elmas ve Mert Bulut, mücadelede görev aldı.

Mücadelenin başlama düdüğünden itibaren her iki takım da ataklar geliştirdi. 7’nci dakikada Sivasspor, sol taraftan Simic’in açtığı ortayla tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Charisis’in ceza dışından çektiği şut az farkla dışarı gitti. 14’üncü dakikada Alanyaspor, Yusuf Özdemir’in pasıyla gelişen bir atak sonrası Janvier’in şutunu kalecinin kurtarmasıyla tehlikeyi atlattı. İlk yarıda, 33’üncü dakikada Alanyaspor, Balkovec’in ortasında Enes Keskin’in kafa vuruşuyla öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54’üncü dakikada Alanyaspor, Batuhan Yavuz’un pasıyla Arda Usluoğlu’yla pozisyon yarattı, ancak kaleci Ali Şaşal Vural bu şutu kornere gönderdi. 66’ncı dakikada Janvier’in ceza sahasına ortasında Arda Usluoğlu topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin geri kalan kısmında Alanyaspor, skoru korumayı başardı ve karşılaşma 2-0’lık sonuçla sona erdi.