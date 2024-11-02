Sivasspor 2-1 İle Rizespor’u Geçti

SİVASSPOR’UN GALİBİYETİ

Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Rizespor’u 2-1 yenmeyi başardı. Trendyol Süper Lig’in bu haftasında, günün ilk müsabakasında Net Global Sivasspor, kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 1-0 geride olduğu maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

Konuk takım Rizespor, 8. dakikada Varesanovic’in attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Fakat Sivasspor, ikinci yarıda yaptığı ataklarla maça geri döndü. 49. ve 61. dakikada sahneye çıkan Sonko, attığı gollerle takımına 3 puanı kazandırdı ve skoru 2-1’e taşıdı.

Sivasspor’da 72. dakikada Uğur Çiftçi, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu galibiyetle birlikte Sivasspor puanını 17’ye yükseltirken, Rizespor ise 10 puanda kaldı.