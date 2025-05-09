Sivasspor, 58. Yılını Kutluyor

SİVASSPOR’UN KUTLAMA MESAJI

Sivasspor Kulübü, 58. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutluyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sivasspor’umuzun 58. kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutluyoruz” ifadesi dikkat çekiyor.

YARIM ASIRLIK TARİH VE BAŞARILAR

Kuruluş tarihi 9 Mayıs 1967 olan Sivasspor, Sivaslıların yüreğinden doğan büyük bir sevdanın adı olarak tanımlanıyor. Açıklamada, “O gün bugündür, Sivas’ın bağrından kopan bu ateş, sadece sahada değil, gönüllerde de yanmaya devam ediyor” deniyor. Kulüp, 58 yıl boyunca duruşundan taviz vermediğini ve birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandırdığını belirtiyor. Ayrıca, Avrupa sahnesine adını taşıyarak, “Anadolu’dan da büyük başarı çıkar” diyenlere umut oldukları vurgulanıyor.

GEÇMİŞE VE GELECEĞE DUYULAN GURUR

Sivasspor’un, mazisiyle gurur duyulan, bugünüyle iftihar edilen ve yarınlarına inanılan bir değer olduğu belirtiliyor. “Bu yolda emeği geçen tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza, personelimize, taraftarlarımıza ve bu büyük sevdaya kalpten bağlı olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle bütün paydaşlara teşekkür ediliyor. Kulüp, “Nice 58 yıllara, nice zaferlere, nice gurur tablolarına! İyi ki varsın Sivasspor” mesajıyla kutlamalarını sonlandırıyor.