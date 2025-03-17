Sivasspor’a Milli Maç Arasında İzin

FUTBOLCULARA İZİN VERİLDİ
Sivasspor, milli maçlar dolayısıyla Süper Lig’e verilen arada futbolcularına 4 gün izin tanıdı. Takım, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor’a karşı oynadığı karşılaşmada 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu süreçte oyucularına dinlenme fırsatı sunuyor.
HAZIRLIKLARA DÖNÜŞ TARİHİ
Sivasspor, 29. haftadaki maçı için hazırlıklara 20 Mart Perşembe günü başlayacak. Takım, Adana Ademirspor ile 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da evinde karşılaşacak. Antrenmanlar, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.