Sivasspor, Aaron Appindangoye İle Anlaştı

TRANSFER HABERİ

1’inci Lig takımlarından Sivasspor, önceki dönemde kırmızı-beyazlı formayı terleten Aaron Appindangoye ile yeniden bir araya geldi. Aaron, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon boyunca bu takımın formasını giymişti. Kocaelispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

YENİDEN KIRMIZI-BEYAZLI FORMADA

Aaron, 2025-2026 sezonunda bir kez daha Sivasspor’un kırmızı beyazlı formasını giyecek. Şu an milli takım kampında bulunan Aaron’un, perşembe günü Sivas’a gelerek takım ile antrenmanlara başlanacağı öğrenildi.

DUYURU ŞEKLİ

Sivasspor, Aaron Appindangoye’nin transferini, yapay zeka ile oluşturulmuş bir video ile duyurdu.